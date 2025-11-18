Усик прокоментував відмову від титулу WBO
Вордлі став повноцінним чемпіоном
близько 2 годин тому
Олександр Усик
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) підтвердив свою відмову від титулу WBO.
«Доброго ранку всім. Дякую WBO за те, що були зі мною».
Раніше WBO отримала офіційне повідомлення від команди українця. Організація передала повноцінний титул тимчасовому чемпіону Фабіо Вордлі.
Вордлі здобув тимчасовий титул, достроково зупинивши Джозефа Паркера в 11-му раунді.
Це вже вдруге Усик відмовляється від титулу. Раніше він це зробив з титулом IBF.
