Вордлі став новим чемпіоном WBO у надважкій вазі
Усик раніше відмовився від титулу
14 хвилин тому
Queensberry Promotions повідомила, що британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) став новим чемпіоном WBO у надважкій вазі.
Він мав статус тимчасового чемпіона, однак українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) відмовився від титулу.
У WBO підтвердили про своє рішення.
Френк Воррен заявив, що у Великої Британії з’явився новий чемпіон світу в надважкій вазі та справжня зірка цього виду спорту.
«У Британії з’явився новий чемпіон світу в надважкій вазі та нова суперзірка дивізіону. Це одна з найвражаючих історій, які я бачив за 45 років у промоушені, і я не міг би більше пишатися Вордлі. У 2026 році на нього чекають великі бої, захист титулу WBO та шанс створити власну спадщину в боксі».
Вордлі здобув тимчасовий титул, достроково здолавши Джозефа Паркера — в 11-му раунді суддя зупинив поєдинок. Британець до цього програвав на картках суддів та мав програти бій.