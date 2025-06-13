Олег Гончар

Реванш між чемпіоном WBA, WBC і WBO Олександром Усиком і власником поясу IBF Даніелем Дюбуа, запланований у на Вемблі в Лондоні пройде 19 липня.

За інформацією порталу bet365.com, призовий фонд складе 150 млн фунтів.

Точний розподіл гонорару між боксерами не розголошується, але, враховуючи статус Усика як об’єднаного чемпіона світу в суперважкій вазі, передбачається, що він отримає більшу частку. За приблизними оцінками, розподіл може становити 65/35 на користь українця. Таким чином, Усик може заробити близько 100 млн фунтів, а Дюбуа — приблизно 50 млн фунтів.

Ці суми, хоча офіційно й не підтверджені подаються одним джерелом, ймовірно, стануть найбільшими виплатами в професійних кар’єрах обох боксерів.