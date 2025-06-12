У команді Усика зізналися, що дружина чемпіона сказала зробити з Дюбуа за удари нижче поясу

Промоутер Олександра Усика (23-0, 14 KO) Олександр Красюк розповів, що дружина Катерина сказала чемпіону після першого поєдинку з Даніелєм Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функціонера наводить fightbookmma.com:

Що завгодно могло статися. Скажімо, рефері стояв під іншим кутом і не бачив удару нижче поясу і почав би відраховувати, що сталося б?

Усі кажуть, що Усик не встане, але звідки ви це знаєте? Він воїн і точно знайде в собі силу та встане, щоб подолати біль, але причина, чому він був на підлозі, полягала в тому, що рефері сказав, що це був удар нижче пояса, а згідно з правилами перед боєм, якщо бійця вдарили нижче пояса – навмисно чи ненавмисно – рефері може дати до п'яти хвилин для травмованого бійця. Дозвольте сказати вам, дружина Усика кричала на Олександра після цього, кажучи йому: «Вибий з нього все лайно».

Олександру знадобилося лише чотири хвилини, і чому він не взяв п'ять хвилин? Він не встав, бо бачив, що його суперник теж відпочиває. Він оговтався, повернувся і нокаутував іншого хлопця.