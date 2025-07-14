Олег Гончар

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) під час презентації відновленої мозаїки Алли Горської «Боривітер» на Трафальгарській площі в Лондоні розповів про жертви, які несе Україна, повідомив портал The Straits Times.

Під час виступу зі сцени Усик наголосив, що Росія зруйнувала його місто, країну, лікарні, школи та життя українців, але висловив впевненість у відродженні нації, порівнявши його з відновленням мозаїки шматочок за шматочком.

«Росія зруйнувала в моєму місті, в моїй країні, Росія зруйнувала лікарні, Росія зруйнувала школи, Росія зруйнувала життя українців. Але ми вистоїмо. Ми будемо відбудовувати нашу країну, як мозаїку, шматочок за шматком». Олександр Усик

Зазначимо, що у заході також узяв участь британський підприємець Річард Бренсон, який підтримує Україну після повномасштабного вторгнення Росії.