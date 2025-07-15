Олег Гончар

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) розповів британським ЗМІ про зв’язок із українськими військовими, які підтримують його перед реваншем з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Боксер заявив, що регулярно отримує відеозаписи та текстові повідомлення від друзів-солдатів із передової. Він вважає це серйозною мотивацією, адже воїни цікавляться його станом, бажають успіху та обмінюються побажаннями, незважаючи на складні умови.

«Друзі-солдати надсилають мені повідомлення з передової. «Привіт, брате, як ти сьогодні? В нас все нормально, ми вже їдемо. А ти як?» Я кажу, що все добре, усе гаразд. Я не голодний, гарна погода… «Ти молодець, брате. Гарного дня». Постійно ми обмінюємося повідомленнями». Олександр Усик

Нагадаємо, реванш Усика проти Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні.