Усик розповів, що йому пишуть військові з передової
Чемпіон світу отримує щоденні повідомлення від українських солдатів напередодні бою з Дюбуа
близько 1 години тому
Чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) розповів британським ЗМІ про зв’язок із українськими військовими, які підтримують його перед реваншем з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Боксер заявив, що регулярно отримує відеозаписи та текстові повідомлення від друзів-солдатів із передової. Він вважає це серйозною мотивацією, адже воїни цікавляться його станом, бажають успіху та обмінюються побажаннями, незважаючи на складні умови.
«Друзі-солдати надсилають мені повідомлення з передової.
«Привіт, брате, як ти сьогодні? В нас все нормально, ми вже їдемо. А ти як?» Я кажу, що все добре, усе гаразд. Я не голодний, гарна погода… «Ти молодець, брате. Гарного дня». Постійно ми обмінюємося повідомленнями».
Нагадаємо, реванш Усика проти Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні.
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