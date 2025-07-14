Михайло Цирук

Уже 19 липня Олександр Усик проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа. Як і перед першим поєдинком у Вроцлаві, український боксер буде фаворитом протистояння, щоправда, вже не таким явним. Момент з падінням Усика після удару нижче пояса в першому поєдинку додає інтриги та перцю, адже попри всі симпатії до Олександра питання «а чи не впав би він так само, якби удар був трохи вище?» все ж не дає спокою.

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Так чи інакше, букмекери віддають відчутну перевагу в цьому двобої саме українському боксерові. Перемогу Усика пророкує й більшість експертів, однак з цього приводу є й інші думки. Тож пропонуємо вам поглянути, хто і що прогнозував у майбутньому поєдинку в Лондоні.

Україна не сумнівається в Усику

І це, в принципі, цілком логічно. Хоча, підстави вважати фаворитом саме Олександра, звісно ж, грунтуються не лише на патріотизмі.

Наприклад, промоутер Влад Єлисєєв не давав Дюбуа жодних шансів ще задовго до призначення цього бою.

Був момент, коли Дюбуа пробив нижче пояса, але промоутер Дюбуа весь час казав, «ні, це був легальний удар, все окей». Тож розкачати цей бій Усик – Дюбуа вдруге буде надзвичайно легко. Для Сані це буде знову дуже легка перемога, якщо він такого бугая джебом нокаутував, тож можна вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Влад Єлисєєв

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик також максимально впевнений в перемозі тезки, і знову чекає на нокаут в другій половині поєдинку.

Дюбуа – сильний та дуже небезпечний боксер, який прогресує, але, на мою думку, з Олександром він знову буде виглядати як школяр. Навіть гірше, ніж у першому бою. Небезпека – це важкий удар, пресинг. З іншого боку, він досить повільний для Олександра, та, звичайно, з майстерністю Олександра він і близько не поруч. Олександр Гвоздик

Значно стриманішим у своєму прогнозі був чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян, який оцінив шанси боксерів у майбутньому поєдинку як 50 на 50.

Для мене реванш Усик – Дюбуа є дуже цікавим, адже я вважаю Дюбуа достатньо непоганим важковаговиком. Наразі я не можу сказати на 100%, що Олександр переможе. Для мене цей бій буде 50% на 50%, і він справді буде дуже цікавим. Арам Фаніян

А от Віктор Вихрист не бачить для Даніеля Дюбуа жодних шансів.

Усик, як на мене, – це боксер без вразливих місць. Що ж до Дюбуа, то він став більш досвідченим, впевненішим у своїх силах, але, все одно, його арсенал залишається доволі обмеженим: ставка робиться на нокаутуючий удар. Переконаний, що при підготовці до бою на Вемблі Усик врахує кожну дрібницю й нейтралізує спроби британця завдати свого коронного удару. Тим паче, що «козирі» Олександра – швидкі ноги, руки, осмислені комбінації – нікуди не ділися. До речі, Усик дуже добре працює над виправленням помилок, на мій погляд, матч-реванш з Ф'юрі він провів краще, ніж перший бій. Віктор Вихрист

Що казали топбоксери?

Британський топпроспект Мозес Ітаума зізнався, що вболіватиме за Дюбуа, але у його перемогу не вірить.

Для Дюбуа це другий бій, другий шанс проти Усика. Якщо чесно, думаю, Усик зробить із ним те саме, що й у попередньому бою. Його IQ просто занадто високий. Річ у тім, що Даніель Дюбуа — це просто сила. Тож я не знаю. Це може бути передача корони. Але сумніваюся. Я хочу, щоб Даніель переміг. Він мене підтримав. Та ще й він нігерієць. Як тобі таке, Даніелю? Мозес Ітаума

Колишній суперник Усика Тоні Белью у співвітчизника вірить, проте перевагу все ж віддає українцеві.

Даніель зараз на підйомі. Перемога над Ей Джеєм вивела його на зовсім новий рівень. Він заряджений і рішучий. Про перший бій з Усиком він навіть не думатиме – він буде зосереджений лише на тому, щоб знову вийти на "Вемблі" та нокаутувати Олександра. Усику доведеться знову вибити з Дюбуа цю впевненість. Йому потрібно буде забрати його волю. І я думаю, що він з цим впорається. Хоча цього разу це буде не так легко. Можливо, вперше в кар'єрі Олександру доведеться піднятися з канвасу після точного удару в голову. Але він вистоїть. Дюбуа зараз, без сумніву, найвпевненіший у своїй кар'єрі. Але, як на мене, ця впевненість почне танути після шостого раунду. З шостого по дев'ятий він стане мішенню. Якщо протримається до 12-го – честь йому. Але я в це не вірю. Усик зробить свою роботу. Тоні Белью

Невелику перевагу Усику віддає й колишній чемпіон Девід Хей, однак у шанси Дюбуа також вірить.

Я думаю, якщо коли-небудь і був шанс перемогти такого боксера, як Усик, то це зараз — Дюбуа має імпульс, б’ється вдома, усе на його боці. Усик насправді нічого особливо не виграє в цьому бою, адже він уже перемагав Дюбуа. Але він так само діяв із Ф’юрі та Джошуа — давав обом реванші й виглядав ще краще в повторних боях, тож цей поєдинок мені справді цікавий. Усі вболіватимуть за Даніеля – він чудовий хлопець, чесний, відкритий. Але він виходить проти чарівника, проти того, хто не знає, що таке поразка. Я не здивуюся, якщо Усик знову переможе, але водночас не здивуюся, якщо він почне демонструвати ознаки віку. Девід Хей

А от хто наважився спрогнозувати перемогу Дюбуа - то це останній суперник Усика Тайсон Фʼюрі.

Нокаутуй його, тому що... Але я б так не сказав, бо це бій в Англії і це його шоу. Тож просто зроби все, що можеш. Ось і все. Все, що можеш. Раніше Дюбуа зробив йому боляче, коли ударом у корпус збив його з ніг. Тож, можливо, він зможе знову пробити тим самим ударом у корпус. Тайсон Фʼюрі

А що думає легенда?

Досить однозначно про майбутній поєдинок висловився колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс. Можливо, у цей момент у боксерові говорив притаманний йому патріотизм та прихильність до британських колег, проте Леннокс – один з небагатьох фахівців, які називали своїм фаворитом Дюбуа дуже переконливо.

Я вважаю, що в наступні вихідні Даніель Дюбуа переможе Олександра Усика та стане абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Леннокс Льюїс

Що ж, чи буде це так – побачимо вже скоро. 19 липня, Лондон, Вемблі. Чекати залишилося зовсім недовго.

У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг «Динаміта» Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!

У матеріалі використані фото Getty Images