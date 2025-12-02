Олег Гончар

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв'ю Boxing King Media пояснив суть співпраці з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

За словами Усика, його команда не нав'язує Джошуа стиль українця, а створює індивідуальний план.

Усик наголосив, що його команда працює з різними стилями — Олександр лівша, Джошуа правша, і рухаються вони не однаково. Для британця розроблять спеціальний план, адаптований під його особливості, щоб допомогти розвиватися.

Джошуа тренується з частиною команди Усика в Іспанії, без спарингів з самим українцем.

Бій Джошуа — Пол відбудеться 19 грудня в Маямі на Netflix.