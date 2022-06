Усик та Джошуа не стали чекати та вийшли в ринг за 2 місяці до реваншу

Фото: Instagram

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) 20 серпня має провести другий поєдинок з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).



В Саудівській Аравії за 2 місяці до бою надважковаговики вирішили вийти в ринг. Щоправда, в рамках медіа івенту:

The last Jeddah face off until fight week



#UsykJoshua2 promo shoot #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/yRIGbCYZjA