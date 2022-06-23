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Усик та Джошуа не стали чекати та вийшли в ринг за 2 місяці до реваншу

20 серпня має пройти чемпіонський бій
Бокс Професійний бокс
11:44
Усик та Джошуа не стали чекати та вийшли в ринг за 2 місяці до реваншу
Фото: Instagram

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) 20 серпня має провести другий поєдинок з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

В Саудівській Аравії за 2 місяці до бою надважковаговики вирішили вийти в ринг. Щоправда, в рамках медіа івенту:

Усик розповів, що на війні з росією у нього загинули друзі.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик Ентоні Джошуа

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