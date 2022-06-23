Ярд: «Якщо Джошуа буде йти на Усика, то той не впорається»
Усик та Джошуа не стали чекати та вийшли в ринг за 2 місяці до реваншу
20 серпня має пройти чемпіонський бій
11:44
Фото: Instagram
Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) 20 серпня має провести другий поєдинок з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
В Саудівській Аравії за 2 місяці до бою надважковаговики вирішили вийти в ринг. Щоправда, в рамках медіа івенту:
The last Jeddah face off until fight week— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 23, 2022
#UsykJoshua2 promo shoot #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/yRIGbCYZjA
Усик розповів, що на війні з росією у нього загинули друзі.
Коментарі 0