Олег Гончар

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) під час інтерв'ю в Великій Британії розповів про важкі будні своєї сім’ї в Україні під час війни.

Боксер заявив, що останні два тижні спілкується з дружиною щовечора, чуючи звуки вибухів і «шахедів» під час відеодзвінків.

Він розповів, як його півторарічна донька реагує на повітряні тривоги.

Коли моя донька почула тривогу, то взяла маму за руку та пішла в бомбосховище… В півтора року. Розумієте, що відбувається? В Україні в останні два тижні дуже-дуже важко. Олександр Усик

Усик підкреслив, що Росія обстрілює цивільну інфраструктуру — лікарні, школи, житлові будинки. У містах по всій Україні, таких як Суми, Харків, Херсон, Київ і Львів, щоденно отримують звіти про руйнування.

Нагадаємо, що 19 липня в Лондоні Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа.