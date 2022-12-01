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Усик відмовився від 65 мільйонів доларів за бій з Ф’юрі? Відповідь промоутера українця

Красюк звинуватив Тайсона у зриві поєдинку
Бокс Професійний бокс
01 грудня 19:01
Усик відмовився від 65 мільйонів доларів за бій з Ф’юрі? Відповідь промоутера українця
Фото: XSPORT

Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк у інтерв’ю iFL TV заявив, що саме Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) став на заваді поєдинку за звання абсолютного чемпіона:

Коли я брав інтерв’ю у Тайсона, він сказав, що Усик відмовився від пропозиції у 65 мільйонів доларів за бій з ним. Можете на це відповісти?

Я також читав від Тайсона Ф’юрі, що він не платитиме IBF санкційні збори. Я гадаю, що він експерт у рингу, але він слабенький у промоутуванні або боксерському менеджменті. Саме тому ми іноді чуємо дивні речі від бійців, які не розуміють природу цього спорту, цієї індустрії.

Можливо, тому він це і сказав. Усик ніколи не відмовлявся від пропозиції. Він юридично прив’язаний до поєдинку за «абсолюта». Тому ні, жодних шансів. Єдине, що я можу сказати про зірвану угоду – це сталося рік тому (бій за звання абсолютного чемпіона). Перед тим, як він провів захист титулу з обов’язковим претендентом Ділліаном Вайтом. Ділліан та Джошуа були готові відійти в сторону, аби грандіозний бій відбувся. Але ми не отримали згоду від Ф’юрі. Рік тому він не хотів битися за звання абсолютного чемпіона. Ми сподіваємося, що він змінив свою думку. Ми та весь світ чекаємо, що він погодиться на цей бій.

Нагадаємо, що Усик приїде на бій Ф’юрі, незважаючи на погрози.

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Теги

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Олександр Красюк

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