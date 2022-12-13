Ф’юрі, згадавши про братів Кличків та Холіфілда, натякнув на майбутню поразку Усика
Усик: «Віталій Кличко як старший брат»
Олександр розповів про поради братів Кличків
13 грудня 22:46
Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) в коментарі YouTube-каналу USYK17 розповів про поради Віталія та Володимира Кличків.
«Я спілкуюся з обома братами. Володимир більше підказує спортивні моменти, а Віталій Володимирович як старший брат підказує більш життєві та спортивні моменти. Але у мене є своя команда і тренер. Те що люди кажуть я чую, але використовувати це чи ні, то я вже дивлюся чи це буде корисно для мене і тоді я це використовую. А так багато людей говорять мені що робити, але тренерський штаб у мене добрий і я їх слухаю».
Нагадаємо, Усик також розповів, що боксував з іншим Чісорою ніж Ф’юрі.
Коментарі 0