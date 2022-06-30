Усик: «Я не думаю про те, що Джошуа співпрацює з Робертом Гарсією»

Українець заявив, що його не турбує рішення AJ найняти фахівця напередодні реваншу

Чемпіон світу з версій WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв'ю iFL TV заявив, що його не турбує рішення колишнього лідера хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) найняти фахівця Роберта Гарсію напередодні реваншу.

«Я не думаю про те, що Ентоні Джошуа співпрацює з Робертом Гарсією. Це не моя справа – думати, як Ентоні тренується і що він робить. Я думаю про те, що я роблю, про мою роботу, тренувальному таборі, сім'ї, країні. Я не думаю про Ентоні. Люди кажуть, що Джошуа може перемогти, тільки якщо буде пресувати мене і спробує нокаутувати? Ну, нехай більше слухає людей».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.