Ф'юрі: «Усик занадто хороший боксер для Джошуа»
Усик: «Я ніколи не робив гучних заяв, я просто працював»
Українець пообіцяв порадувати фанатів своїм боксом
19:44
Чемпіон світу з версій WBA, WBO та IBF в суперважкій вазі Олександр Усик
(19-0, 13КО) на прес-конференції в Саудівській Аравії висловився про майбутній реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
«Наскільки ми знаємо, у нас в країні зараз складне становище, але ми з моєю командою робимо свою справу. Я ніколи не робив гучних заяв, я просто працював і робив свою роботу в тренувальному таборі. Це те, що я буду робити весь цей час до бою, а потім я вийду і буду радувати вас своїм боксом.
Виглядаю радісним? Я дуже радий не від того, що чемпіон світу, я дуже радий від того, що у мене є дружина, діти, друзі і моя чудова команда».
Бій Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Коментарі 0