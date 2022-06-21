Усик: «Я ніколи не робив гучних заяв, я просто працював»

Чемпіон світу з версій WBA, WBO та IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13КО) на прес-конференції в Саудівській Аравії висловився про майбутній реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).



Виглядаю радісним? Я дуже радий не від того, що чемпіон світу, я дуже радий від того, що у мене є дружина, діти, друзі і моя чудова команда».