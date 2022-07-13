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Усик зібрав майже 100 тисяч фунтів стерлінгів для України на аукціоні в Лондоні

Боксер використав свою поїздку на прес-конференцію з Джошуа
Бокс Професійний бокс
16:38
Усик зібрав майже 100 тисяч фунтів стерлінгів для України на аукціоні в Лондоні

Чемпіон світу в надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) організував благодійний аукціон в Лондоні і, як виявилося, йому вдалося зібрати майже 100 тисяч фунтів стерлінгів на допомогу Україні:

«Друзі українського народу зібрали 97 273,70 фунтів на ексклюзивному вечорі збору коштів у City Social London!

ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ Джейсону Атертону, Ірхі Атертон, Тому Селлерсу, Тому Кітчіну, Юрію Ковриженку, Тому Брауну, Ользі Цибитовській, благодійному фонду BGV та всім, хто підтримав захід.

Усі виручені кошти підуть до Usyk Foundation & With Ukraine.

Бийся на боці світла».

Тим часом, тренер Дениса Берінчика виставив на аукціон футболку Ліонеля Мессі з автографом аргентинця.

Сергій Лук'яненко
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