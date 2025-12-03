Олег Гончар

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв’ю Fight Hub TV поділився, що більшість співвітчизників вважають його виступи неймовірним перформансом і дуже підтримують.

Усик визнає, що є люди, яким не подобається його стиль чи поведінка, і вони вважають, що він міг би робити більше чи інакше.

Усик фокусується виключно на тих, хто його підтримує, а за критиків молиться — щоб вони не були злими до себе.

«Я просто люблю свою країну. Я народився в цій країні, вона була до мене і буде після мене. І в той момент, коли я є громадянином цієї країни, я повинен її всіляко тягнути вверх». Олександр Усик

