Валуєв – про свій заочний арешт в Україні: «У них навіть президент нелегітимний»
Ексчемпіону світу потрібне лікування
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, а нині депутат російської Держдуми Микола Валуєв для рашистських ЗМІ прокоментував новину про свій заочний арешт в Україні.
Раніше український суд засудив Валуєва до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фанат путіна заявив, що з іронією ставиться до такого рішення суду.
«Ой, який жах... Та я навіть не реагую на подібні новини. Це як сайт Миротворець. Україна визнає заслуги, зокрема депутатів держдуми рф, у поверненні Криму додому, в росію. Не розумію тільки, яке майно вони збираються конфіскувати у мене. Якийсь гротескний штрих у цьому обвинуваченні. Чи буду якось у юридичній площині реагувати? Невже ви серйозно про це питаєте? Усе, що відбувається там, до юридичної площини не має жодного стосунку. У них навіть президент нелегітимний».
Нагадаємо, Олександр Усик у Лондоні презентуватиме відтворену мозаїку, пошкоджену росіянами у Маріуполі.
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