Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) представить відтворену мозаїку Алли Горської «Боривітер», яка була пошкоджена під час обстрілів Маріуполя в 2022 році. Про це повідомляє Суспільне Культура.

Захід відбудеться 14 липня на Трафальгарській площі в Лондоні і приурочений майбутньому поєдинку Усика з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Оригінальне панно було створене у 1967 році групою художників під керівництвом Алли Горської. У липні 2022 року російські окупанти суттєво пошкодили витвір мистецтва.

За задумом організаторів, відновлена мозаїка розповідатиме світу про тих, кого росія намагається знищити.

Модернізовану версію «Боривітра» представляли 12 червня на Майдані Незалежності в Києві. Відвідувачі мали змогу побачити роботу до 22 червня.

Нагадаємо, у росії зробили прогноз на реванш Усик – Дюбуа.