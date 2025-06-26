Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) та Тайррелл Герндон (24-5, 15 КО) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні поєдинку, який відбудеться 27 червня у Вічіті, штат Канзас, США.

Як повідомляє Ring Magazine, 39-річний Вайлдер показав на вагах 102,2 кг, тоді як його 37-річний суперник Герндон заважив 99 кг.

Для Вайлдера цей бій стане поверненням після поразки технічним нокаутом у п’ятому раунді від китайця Чжана Чжилея 1 червня 2024 року в Ер-Ріяді.

Американець прагне реабілітуватися та повернутися до титульної гонки. Герндон, у свою чергу, виграв три з останніх п’яти боїв і бачить у поєдинку шанс заявити про себе в надважкому дивізіоні.