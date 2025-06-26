Колишній чемпіон світу у надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) в інтерв'ю The Ring висловив бажання провести поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA, WBO, IBO у хевівейті Олександра Усика (23-0, 14 КО).

«Якщо Усик буде ще в формі, коли настане час, то це буде очевидний вибір. Я думаю, це буде неймовірно. Я буду битися з ним, якщо він буде готовий. Але цей рік для багатьох людей, в тому числі для нас обох, вже не актуальний. Наступний рік може бути сповнений сюрпризів.

Він раніше говорив, що хоче битися зі мною, і я сподіваюся, що він досі так думає. Те, що він зробив, – це чудово, і я радий за нього. Він прийшов і отримав можливості, яких я не міг отримати, бо був небезпечним.

Я вболівав за Усика в боях з Ф'юрі. Я знав його можливості і те, наскільки він вправний. Перед першим боєм я говорив людям, що Усик переможе завдяки своєму стилю. Я вибрав сторону, і це не мало нічого спільного з моїм суперництвом з Ф'юрі. А після того, як він переміг його в перший раз, я знав, що вдруге буде легше. Я радий за Усика.

Я тут, щоб знову зробити надважку вагову категорію цікавою. У боксі потрібні суперечки, і я тут, щоб знову їх розпалити. Коли є такий сильний Деонтей Вайлдер, фізично, морально, емоційно, важко будь-кому перемогти мене або набратися сміливості і нервів, щоб битися зі мною. Я все той самий, але в моєму житті було кілька важких років, яких я не очікував. І так само, як на рингу, удари, яких ти не бачиш у житті, є найнебезпечнішими».