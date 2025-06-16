Вайлдер може кинути виклик Нганну після наступного бою
Цей бій — лише питання часу
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO), як очікується, може кинути виклик Френсісу Нганну після свого наступного бою. Американець повертається на ринг 27 червня, коли зустрінеться з Тірреллом Херндоном (24-5, 15 КО) — це буде його перший виступ за рік.
39-річний Уайлдер не виходив у ринг із червня 2024 року, коли сенсаційно програв нокаутом китайцеві Чжан Чжилею (27-3-1, 22 KO) в Саудівській Аравії. Перед цим він також поступився Джозефу Паркеру (36-3, 24 KO).
Тренер Нганну Дьюї Купер у коментарі для Slingo заявив, що в разі перемоги Вайлдера над Херндоном, виклик на поєдинок майже гарантований:
Ми розуміємо комерційний бік боксу. Це зовсім інша гра, ніж ММА, і там справді є великі можливості. У Френсіса з’явився шанс реалізувати свою справжню пристрасть — бокс.
Бій проти Деонтея — це саме те, чого ми давно хотіли. Це було б видовищне та захопливе протистояння. Уайлдер має потужний удар — як і Нганну. І це робить бій ще більш інтригуючим.
Ділліан Вайт може провести бій проти Вайлдера вже цього літа.