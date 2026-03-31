«Тайсон Ф'юрі залишив Вайлдеру травму»: Чісора — про психічний стан майбутнього суперника
Бій відбудеться 4 квітня
близько 3 годин тому
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) поділився думками щодо стану свого майбутнього суперника Деонтея Вайлдера (34-2-1, 24 КО). Поєдинок відбудеться у суботу 4 квітня на арені O2 в Лондоні. Слова наводить The Ring.
На думку британця, колишній чемпіон світу досі не відновився після протистояння з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Думаю, Тайсон залишив Деонтею психологічну травму. У Лондоні ми намагалися заговорити про Тайсона – і він зірвався на Саймона Джордана. Сьогодні намагалися обговорити це з Пірсом Морганом – і знову те саме. Тайсон справді сильно на нього вплинув. Він дуже чутливий. Зараз він у непростому психологічному стані. Я його рознесу. Я йду за ним. Без образ, але коли пролунає гонг, мені потрібно дістатися до нього. Якщо дам йому простір – це буде довга ніч для мене. Я маю тиснути й просто розбити його.
