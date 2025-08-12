Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) прокоментував заяву свого тренера Бадді Макгірта, який зізнався, що не переглядав бої Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО) перед їхнім поєдинком. Слова боксера навів портал The Ring.

Вайт з гумором заявив, що Макгірт, якому вже 61 рік, працює за старими методами, коли відеоаналіз не був поширеним.

За його словами, раніше тренери покладалися на базову інформацію про суперників, без відеозаписів, і це формувало інший підхід до підготовки.

Вайт підкреслив, що спочатку не розумів такого методу, але згодом визнав його ефективність. Макгірт, за словами боксера, зосереджується на власній стратегії та адаптації під час бою, а не на детальному вивченні суперника.

«Він готувався до багатьох боїв так, і це працює». Ділліан Вайт

Нагадаємо, що Ітаума не зрозумів, чому Макгірт не переглядав його поєдинки.

Поєдинок Вайта проти Ітауми відбудеться 16 серпня в Ріяді.