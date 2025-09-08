Великовський повертається: коли, де та з ким битиметься українець
У Закопаному Андрій Великовський зустрінеться з Іхосвані Гарсією
Український боксер другої середньої ваги Андрій Великовський (21-3-2, 14 КО) проведе свій наступний поєдинок проти непереможного кубинця Іхосвані Гарсії (14-0, 10 КО).
Бій відбудеться 4 жовтня в Закопаному, Польща, в андеркарді вечора боксу Мастернак – Дьєко, повідомляє Knockout Promotions в Instagram.
Для Великовського цей бій стане першим після поразки від кубинця Ослейса Іглесіаса у грудні 2022 року, коли українець зазнав невдачі в поєдинку за титул IBO. Востаннє Гарсія виходив на ринг у жовтні 2024 року, перемігши Габріеля Омара Діаса.
