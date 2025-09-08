Паркер: «Усик просто бився з усіма»
Джозеф зізнався, що хоче підтримувати власну активність
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) відреагував на слова промоутера Френка Воррена, який заявив, що Олександр Усик (24-0, 15 KO) не проведе бій з тимчасовим чемпіоном WBO. Слова новозеландця наводить vringe.com:
Через фінансову складову? Я не знаю, тому що Усик є чимось іншим. Усик просто бився з усіма. Я підтримую себе і вірю, що фізично та ментально я зараз у найкращій формі. Навіть мені дуже цікаво побачити, що я зможу зробити у рингу у наступному бою. Це не буде Усик, ми б'ємося з іншим. Але я знаю, що роблю в рингу. Я знаю, над чим працюю. Це буде добрий тест проти кращого.
Нагадаємо, що WBO виступила з фінальним рішенням щодо Усика.