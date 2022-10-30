Ортіс: «Бій з Ломаченком – шанс усього життя»
Відео трансляція поєдинку Ломаченко – Ортіс
Головний івент вечору дивіться зранку 30 жовтня
30 жовтня 05:55
Фото: Top Rank
У ніч з 29 на 30 жовтня у Нию-Йорку пройде вечір боксу, головною подією якого буде бій Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) та Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 KO).
Напередодні поєдинку бійці провели офіційну церемонію зважування – українець виявився трохи більшим за опонента. Відео трансляцію поєдинку дивіться на медіасервісі MEGOGO:
Коментарі 0