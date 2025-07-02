Денис Сєдашов

Український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) повернеться у ринг після понад двох років перерви. Наступний поєдинок 39-річний спортсмен проведе 5 липня у Шривпорті (США), де його суперником стане 42-річний американець Роддрікус Лівсі (12-4-1, 9 КО). Повідомляє BoxRec.

Шелестюк не боксував з березня 2022 року, коли звів унічию бій проти Габріеля Маестре. У травні він мав провести черговий поєдинок, але той був скасований.