«Він відчує кожен удар»: Діррелл попередив Кроуфорда перед боєм з Альваресом
Колишній чемпіон світу впевнений, що Теренс зможе здолати Альвареса
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Ентоні Діррелл поділився думкою щодо майбутнього мегабою між Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) та Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова наводить Boxing Scene.
У Кроуфорда є досвід спарингів із більшими суперниками, він не раз стикався з таким у тренувальному процесі. Але спаринг — це не бій. Там шоломи, інші рукавички, зовсім інше навантаження. Цього разу він відчує кожен пропущений удар — це я вам гарантую. Проте, попри все, я вірю в нього. Це ж Кроуфорд. Якщо він сам переконаний, що зможе — значить, так і буде. Я повністю на його боці. Ставлю на Теренса на всі 100%.
Нагадаємо, поєдинок між Кроуфордом і Альваресом відбудеться 13 вересня у США.
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