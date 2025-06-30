Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіс (23-0, 21 КО) висловив обурення діяльністю ютубера та боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО), звинувативши його в руйнуванні професійного боксу.

Про це Ортіс написав у своєму Twitter, коментуючи нещодавню перемогу Пола над ексчемпіоном у середній вазі Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим.

«Джейк Пол дурить публіку, видаючи свої шоу за справжній бокс. Люди знову і знову на це ведуться, а потім розчаровуються, бо розуміють: це не спорт, а вистава. Він поодинці знищує бокс, а всі лише підігрують. І все одно ви продовжуєте дивитися, сподіваючись, що цього разу все буде інакше. Але як називається те, коли повторюєш одне й те саме, очікуючи іншого результату?». Вірджіл Ортіс

28-річний Пол здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Чавесом-молодшим (54-7-1, 34 КО) на вечорі боксу в Анахаймі, США. Цей бій, як і попередні поєдинки Пола, викликав неоднозначну реакцію в боксерській спільноті.

Ортіс наголосив, що такі шоу шкодять репутації боксу, але визнав маркетингову майстерність Пола.