Олег Гончар

Промоутер Оскар Де Ла Хойя в інтерв’ю DAZN анонсував повернення тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі Вірджила Ортіса (23-0, 21 КО) на ринг у жовтні 2025 року.

За його словами, суперником 27-річного американця стане один із боксерів топ-5 рейтингу дивізіону.

«Вірджіл готовий битися з будь-ким, він — майбутня зірка Golden Boy. Ми впевнені в ньому на всі 1000 відсотків». Оскар Де Ла Хойя

Промоутер підкреслив, що команда планує організувати бій із сильним опонентом, щоб зміцнити позиції Ортіса. У лютому 2025 року Верджил здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Ісраїлом Мадрімовим.

Чутки вказують на можливий спільний вечір боксу від Golden Boy Promotions і PBC, де суперником Ортіса може стати ексчемпіон у напівсередній вазі Кіт Турман.

Також раніше повідомлялося, що Джарон Енніс підписав контракт на бій.