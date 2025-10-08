Віталій Стальченко проведе наступний бій 11 жовтня
Український боксер надважкої ваги зустрінеться з Джемалом Бошняком
близько 1 години тому
Віталій Стальченко
На BoxRec з'явилася інформація про наступний бій українського боксера надважкої ваги Віталія Стальченка (11-1, 7 КО).
Суперником 27-річного українця стане Джемал Бошняк (7-10-1, 4 КО) з Боснії та Герцеговини.
Поєдинок відбудеться 11 жовтня в Білостоці, Польща.
Це буде четвертий бій Стальченка за межами України в 2025 році. Раніше він двічі боксував на Гран-прі WBC в Саудівській Аравії та в Грузії.
Попередній поєдинок Віталій провів 25 липня, де виграв нокаутом у першому раунді у Мухіддіна Раджапбаєва. У червні Стальченко зазнав першої поразки в професійній кар'єрі, спірно програвши Цотне Рогаві.
Поділитись