Олег Гончар

На BoxRec з'явилася інформація про наступний бій українського боксера надважкої ваги Віталія Стальченка (11-1, 7 КО).

Суперником 27-річного українця стане Джемал Бошняк (7-10-1, 4 КО) з Боснії та Герцеговини.

Поєдинок відбудеться 11 жовтня в Білостоці, Польща.

Це буде четвертий бій Стальченка за межами України в 2025 році. Раніше він двічі боксував на Гран-прі WBC в Саудівській Аравії та в Грузії.

Попередній поєдинок Віталій провів 25 липня, де виграв нокаутом у першому раунді у Мухіддіна Раджапбаєва. У червні Стальченко зазнав першої поразки в професійній кар'єрі, спірно програвши Цотне Рогаві.