Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко в Instagram прокоментував масовану атаку росії на Україну, яка сталася в ніч на 4 липня.

путінська росія хоче нас зламати. Але вогонь нашої свободи ніколи не згасне. Жодна бомба не зможе знищити нашу волю. Як закон фізики, цей варварський вчинок викличе рівну та протилежну реакцію. Слава Україні. Володимир Кличко

російський удар знищив офіс Федерації футзалу Києва.

У ніч проти 4 липня росія здійснила одну з найпотужніших атак за останній час, випустивши по Україні понад 550 повітряних цілей. Основним напрямком удару став Київ.