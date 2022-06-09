Володар бронзи чемпіонату Європи: «Стояв на п’єдесталі і думав про сім’ю, чи бачать вони мене зараз»

Бронзовий призер чемпіонату Європи-2022 в категорії до 80 кг Іван Сапун розповів про що думав на п’єдесталі турніру у Вірменії. Його слова наводить прес-служба ФБУ:

Всі поєдинки були дуже важкими та напруженими. Важко виділити якийсь окремий. Шлях до медалі був непростим. Але я радий, що подолав його.

Хочеться повернутись додому, побачити рідних, відновити сили та відпочити. Після цього знову повернусь до тренувань. Я думаю, що ми здолаєм ворога і в нашій країні все буде найкращим чином. Слава Україні!»