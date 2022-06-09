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Володар бронзи чемпіонату Європи: «Стояв на п’єдесталі і думав про сім’ю, чи бачать вони мене зараз»
Збірна України завоювала чотири медалі у Вірменії
09:10
Бронзовий призер чемпіонату Європи-2022 в категорії до 80 кг Іван Сапун розповів про що думав на п’єдесталі турніру у Вірменії. Його слова наводить прес-служба ФБУ:
«Радий, що зміг здобути медаль в цей нелегкий час. Коли я стояв на п`єдесталі, то думав про свою сім‘ю. Переживав чи добре все в них, чи бачать вони мене зараз… Думав про те, що скоро вже побачусь зі своїми рідними людьми та привезу їм вже другу медаль з чемпіонату Європи.
Всі поєдинки були дуже важкими та напруженими. Важко виділити якийсь окремий. Шлях до медалі був непростим. Але я радий, що подолав його.
Хочеться повернутись додому, побачити рідних, відновити сили та відпочити. Після цього знову повернусь до тренувань. Я думаю, що ми здолаєм ворога і в нашій країні все буде найкращим чином. Слава Україні!»
Збірна України завоювала чотири медалі на чемпіонаті Європи.