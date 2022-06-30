Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
Pure Motorsport

Володимир Кличко про саміт НАТО: «Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше»

При цьому, боксер зазначив, що НАТО повністю на боці України
Бокс Професійний бокс
20:09
Володимир Кличко про саміт НАТО: «Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше»

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в Twitter висловився про саміт НАТО в Мадриді, де він з братом були гостями.

«Саміт НАТО став знаменною зустріччю. Україна була в центрі дискусій. Ось короткий виклад основних моментів:

  • Лідери НАТО визнали Росію «найбільшою і прямою загрозою безпеці членів Альянсу, а також миру і стабільності» не тільки України, але і всього світу;
  • НАТО продовжить надавати більшу військову і фінансову допомогу. Вони висловили підтримку, погодивши комплексний пакет допомоги для України;
  • НАТО анонсував амбітну мету розширити підрозділ швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців для стримування російської агресії замість попередніх 40 тисяч. Дуже чіткий сигнал;
  • І останнє, але не менш важливе: дві нові країни, Фінляндія і Швеція, приєднаються до Альянсу. Це свідчить про те, що двері НАТО відкрита. І так, Україна має повне право домагатися членства в НАТО.

Це була дуже хороша конференція, але не всі наші стратегічні і геополітичні цілі були досягнуті. Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше.

При цьому, НАТО на стороні України, оскільки Україна на боці свободи і демократії. «Де-факто» це і є Північноатлантичний союз. Слава Україні».

Нагадаємо, Володимир Кличко допоміг Ентоні Джошуа вибрати фонд для допомоги українцям.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Володимир Кличко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Джошуа зізнався, що фінансово допомагає українцям
Джошуа зізнався, що фінансово допомагає українцям
Бокс Професійний бокс
19:38
Кличко закликав Євросоюз надати Україні статус кандидата на членство
Кличко закликав Євросоюз надати Україні статус кандидата на членство
Бокс Професійний бокс
22 червня 20:45
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Бокс Професійний бокс
16 червня 16:04
Рой Джонс відповів Кличко: «Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати»
Рой Джонс відповів Кличко: «Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати»
Бокс Професійний бокс
15 червня 09:58
Володимир Кличко звернувся до Роя Джонса і запитав він на боці росії чи тих, хто бореться за своє право жити
Володимир Кличко звернувся до Роя Джонса і запитав він на боці росії чи тих, хто бореться за своє право жити
Бокс Професійний бокс
12 червня 11:13
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Бокс Професійний бокс
01 червня 19:58

Новини: Бокс

Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса
Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса
Професійний бокс
20:51
Володимир Кличко про саміт НАТО: «Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше»
Володимир Кличко про саміт НАТО: «Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше»
Професійний бокс
20:09
Джошуа зізнався, що фінансово допомагає українцям
Джошуа зізнався, що фінансово допомагає українцям
Професійний бокс
19:38
Українські військові попросили Усика погодитися на реванш з Джошуа
Українські військові попросили Усика погодитися на реванш з Джошуа
Професійний бокс
17:34
Усик: «За останні 4 дні по Україні випустили 100 ракет»
Усик: «За останні 4 дні по Україні випустили 100 ракет»
Професійний бокс
16:20
Колишній чемпіон світу: «Джошуа буде складно перемогти Усика. Я не бачу в ньому того вогню»
Колишній чемпіон світу: «Джошуа буде складно перемогти Усика. Я не бачу в ньому того вогню»
Професійний бокс
12:54
Джошуа: «Якщо Ф'юрі хоче 500 мільйонів, то нехай штовхає своє л*йно, і, можливо, він їх отримає»
Джошуа: «Якщо Ф'юрі хоче 500 мільйонів, то нехай штовхає своє л*йно, і, можливо, він їх отримає»
Професійний бокс
10:30
Джошуа: «Я до останнього думав, що виграю бій з Усик, але в моєму кутку навіть ніхто не намагався сказати зворотне»
Джошуа: «Я до останнього думав, що виграю бій з Усик, але в моєму кутку навіть ніхто не намагався сказати зворотне»
Професійний бокс
09:00
Усик: «Я не думаю про те, що Джошуа співпрацює з Робертом Гарсією»
Усик: «Я не думаю про те, що Джошуа співпрацює з Робертом Гарсією»
Професійний бокс
07:40
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини