Володимир Кличко про саміт НАТО: «Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше»

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в Twitter висловився про саміт НАТО в Мадриді, де він з братом були гостями.



Лідери НАТО визнали Росію «найбільшою і прямою загрозою безпеці членів Альянсу, а також миру і стабільності» не тільки України, але і всього світу;

НАТО продовжить надавати більшу військову і фінансову допомогу. Вони висловили підтримку, погодивши комплексний пакет допомоги для України;

НАТО анонсував амбітну мету розширити підрозділ швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців для стримування російської агресії замість попередніх 40 тисяч. Дуже чіткий сигнал;

І останнє, але не менш важливе: дві нові країни, Фінляндія і Швеція, приєднаються до Альянсу. Це свідчить про те, що двері НАТО відкрита. І так, Україна має повне право домагатися членства в НАТО.

Це була дуже хороша конференція, але не всі наші стратегічні і геополітичні цілі були досягнуті. Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше.

При цьому, НАТО на стороні України, оскільки Україна на боці свободи і демократії. «Де-факто» це і є Північноатлантичний союз. Слава Україні».