Вордлі нокаутував Хуні в бою за титул WBA у суперважкій вазі
Британець програвав бій, але одним ударом у 10-му раунді вирвав перемогу
близько 1 години тому
На стадіоні Portman Road в Іпсвічі (Англія) британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) здобув вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у суперважкій вазі, нокаутувавши австралійця Джастіса Хуні (12-1, 7 КО) у 10-му раунді.
Хуні домінував більшу частину поєдинку завдяки швидкості рук і техніці. Він варіював тактику, працюючи на дистанції, в інфайтингу та контратакуючи.
До екватору бою австралієць пристрілявся правою, завдаючи точних кросів і оверхендів. Вордлі, виснажений промахами, відставав за очками й часто клінчував.
У 10-му раунді Вордлі здійснив камбек, відправивши Хуні в нокдаун своєю правою. Австралієць ледве піднявся, і рефері зупинив бій — перемога Вордлі технічним нокаутом.
Перемога зробила Вордлі претендентом на титул WBA. Наступний бій – проти переможця пари Пулєв – Хантер.
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