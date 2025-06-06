Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (18-0--1, 17 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова Вордлі наводить vringe.com:

Чи майбутній бій останньою перепоною на шляху до бою з Усиком? Ні, я не думаю. Напевно, можна сказати тільки одне. Це крок у потрібному напрямку. Усик говорив про те, що проведе ще два бої і завершить кар'єру. Чи я вважаю, що останній бій він проведе зі мною? Ні, я так не вважаю.

Головне титул. Чи залишиться Усик до того часу у боксі? Це йому вирішувати, а не мені. Якщо він все ще виступатиме, ось тоді ось і тиснутиму статусом обов'язкового претендента.