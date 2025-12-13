Вордлі розповів, що досі не отримав чемпіонського поясу
Британець ще не тримав його в руках
27 хвилин тому
Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) поділився думками про плани на майбутнє. Слова боксера навів портал BoxingScene.
«Чіткого плану поки що немає. Ми лише обговорюємо загальні ідеї, без конкретики. Коли повернуся, сяду з командою й будемо вирішувати, що робити далі. Пояс я ще навіть не тримав у руках, але саме усвідомлення статусу чемпіона світу й перебування на вершині — приємне відчуття. Водночас я не збираюся зупинятися: попереду багато цілей, амбіцій і великих боїв, які хочу провести».
У жовтні Фабіо переміг Джозефа Паркера технічним нокаутом в 11-му раунді, вигравши тимчасовий титул WBO, який згодом став повноцінним після відмови Усика.
