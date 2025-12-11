Колишній чемпіон світу розібрав поєдинок Вордлі – Дюбуа
Фроч вважає, що це справжній виклик для новоспеченого володаря титулу WBO
8 хвилин тому
Ексчемпіон світу Карл Фроч висловився про потенційний бій володаря титулу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Британця цитує vringe.com:
Якщо Вордлі не впіймає бородою подачу від Дюбуа, цілком може перепрацювати. Але слід чесно визнати, що для Фабіо це небезпечний бій. Адже Дюбуа у будь-якому випадку залишається потужним панчером, який може влучити будь-якої миті 12-раундового протистояння. Вордлі на коні. Він щойно побив Паркера. А Паркер – це все ж таки боєць світового рівня. Фабіо має різні варіанти. Рано чи пізно йому доведеться зважитися на цей бій. Не думаю, що на його місці я вибрав би поєдинок з Дюбуа.
