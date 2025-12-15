Олег Гончар

Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) відреагував на слова фанатів, що він став чемпіоном «по е-мейлу». Слова боксера навів портал BoxingScene.

«Ми з Паркером знали, що стоїть на кону, і поставили все. Обставини не важливі — приставка «паперовий чемпіон» завжди буде, якщо не виграєш у ринзі. Але ми билися за тимчасовий титул і знали ставки. Якби Усик відмовився за тижні до бою — я виграв би повноцінний пояс, і ніхто б не говорив про папір. За моїм баченням, я — чемпіон світу з усією повагою». Фабіо Вордлі

Вордлі зізнався, що засмучений ухиленням Усика від бою, оскільки хотів випробувати себе проти найкращих. При цьому він розуміє, що українець діє в своїх інтересах.

У жовтні Вордлі здобув перемогу технічним нокаутом над Паркером в 11-му раунді. отримавши тимчасовий, а згодом повноцінний титул WBO після відмови Усика.

Нагадаємо, Вордлі розповів, що досі не отримав чемпіонського поясу.