Олег Гончар

У головному поєдинку боксерського шоу на O2 Arena в Лондоні відбувся поєдинок в надважкій вазі між англійцем Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та новозеландцем Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).

Паркер розпочав активно бій, використовуючи роботу першим номером та тиснучи на суперника. У першому раунді він потряс Вордлі, але не добив.

Другий раунд став конкурентнішим. Паркер влучив першим, але пропустив оверхенд і опинився на межі нокдауну. Вордлі пішов добивати, але Паркер виграв час, виплюнувши капу і рефері мав зупинити атаку Фабіо.

Починаючи з третього раунду бій став нагадувати маятник, стрілка якого переходить або в один бік, або в інший. На екваторі бою Паркер домінував завдяки точним влучанням, а в дев'ятому раунді він потряс Вордлі.

В десятому раунді Паркер двічі контратакував і Вордлі ледь стояв на ногах. Потім Джозеф намагався добити суперника.

Змінив усе 11-й раунд. Вордлі знайшов момент, завдав серії ударів і потряс Паркера, який ледь стояв на ногах. Рефері відразу зупинив бій.

Результатом поєдинку стала перемога Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді.