Денис Сєдашов

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-21, 24 КО) Френк Воррен поділився думками щодо можливості третього бою його підопічного з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Слова наводить BoxNaton.

Тайсон чітко дав зрозуміти, що хоче битися саме з Усиком. Він прагне трилогії. Френк Воррен

За словами промоутера, наразі багато залежить від результату реваншу між Усиком та Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня.

Я знаю, чому Тайсон хоче цей бій, але подивимось, як усе складеться 19-го. Вважаю, що Даніель здатен нав’язати боротьбу. Ці часи надзвичайно цікаві для надважкої ваги. Усе буде залежати від того, як пройде реванш, і головне, як програє той, хто програє. Саме це визначить формат майбутнього бою. Я завжди казав, що хевівейт зараз просто палає. Можна організувати ще багато великих поєдинків, а повернення Тайсона – це потужне підсилення для дивізіону. Френк Воррен

Також він прокоментував повернення Ф’юрі на ринг:

Це було виключно його особисте рішення. Ніхто не змушував його чи тиснув. Він сам захотів повернутися. Френк Воррен

Ф’юрі перевтілив Усика у секс-ляльку та поїхав на побачення.