Воррен – про повернення Ф’юрі: «Він сам прийняв рішення»
Промоутер запевнив, що Циганський король бажає третього бою з Усиком
близько 1 години тому
Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-21, 24 КО) Френк Воррен поділився думками щодо можливості третього бою його підопічного з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Слова наводить BoxNaton.
Тайсон чітко дав зрозуміти, що хоче битися саме з Усиком. Він прагне трилогії.
За словами промоутера, наразі багато залежить від результату реваншу між Усиком та Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня.
Я знаю, чому Тайсон хоче цей бій, але подивимось, як усе складеться 19-го. Вважаю, що Даніель здатен нав’язати боротьбу. Ці часи надзвичайно цікаві для надважкої ваги. Усе буде залежати від того, як пройде реванш, і головне, як програє той, хто програє. Саме це визначить формат майбутнього бою. Я завжди казав, що хевівейт зараз просто палає. Можна організувати ще багато великих поєдинків, а повернення Тайсона – це потужне підсилення для дивізіону.
Також він прокоментував повернення Ф’юрі на ринг:
Це було виключно його особисте рішення. Ніхто не змушував його чи тиснув. Він сам захотів повернутися.
Ф’юрі перевтілив Усика у секс-ляльку та поїхав на побачення.