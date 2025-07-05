Ф’юрі перевтілив Усика у секс-ляльку та поїхав на побачення
Тайсон продовжує трешток з українцем
35 хвилин тому
Фото: BT Sport
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) у соцмережах продовжує діставати володаря титулів WBO/WBA/WBC Олександра Усика (23-0, 14 KO):
Привіт, крихітко. Готова до побачення?
Нагадаємо, що Ф’юрі викликав Усика на третій поєдинок.
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