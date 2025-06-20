Британський промоутер Френк Воррен висловився про свого українського підопічного, надважковаговика Владислава Сіренка (22-0, 19 КО). Слова промоутера передає «Чемпіон».

«Він мені подобається. Ми підписали його, бо вважаємо, що він – хороший боєць. До речі, знаєте що є спільного між Україною та Великою Британією? Легендарні чемпіони у важкій вазі.

У вашій країні це брати Клички та Усик. У Британії – Льюїс, Ф’юрі, Джошуа. Наші країни стали домівкою важкої ваги. Раніше це була Америка, а тепер – Україна та Велика Британія».