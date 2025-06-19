Олександр Корх, тренер українського боксера надважкої ваги Владислава Сіренка (22-0, 19 КО), для vRINGe розповів про суперечку свого підопічного з Андрієм Новицьким (15-0, 11 КО) у соціальних мережах після анонсу поєдинку між боксерами.

«Розумію, це частина бізнесу. Напевно це працює – шоу, розкрутка, інтерес уболівальників. Але скажу прямо: не ми це почали. Владислав точно не хотів брати участь у цьому. Він не любить публічності, бо за натурою досить скромний. Завжди був проти подібних провокацій.

І коли боксер, який поки що далекий від широкої популярності, починає говорити дивні речі на адресу спортсмена, який об'єктивно більш досвідчений і більш відбувся – це виглядає, м'яко кажучи, безглуздо.

Можливо, такий трешток і викликає інтерес, але випади в бік Влада виглядають слабко. Можливо, їм так легше. Можливо, вони розраховують отримати хоч щось для себе від цього галасу. Але, за фактом, вони тільки собі роблять гірше».