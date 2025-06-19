Тренер Сіренка – про трешток від Новицького: «Вони тільки собі роблять гірше»
Олександр Корх розклав все по поличкам
близько 3 годин тому
Олександр Корх, тренер українського боксера надважкої ваги Владислава Сіренка (22-0, 19 КО), для vRINGe розповів про суперечку свого підопічного з Андрієм Новицьким (15-0, 11 КО) у соціальних мережах після анонсу поєдинку між боксерами.
«Розумію, це частина бізнесу. Напевно це працює – шоу, розкрутка, інтерес уболівальників. Але скажу прямо: не ми це почали. Владислав точно не хотів брати участь у цьому. Він не любить публічності, бо за натурою досить скромний. Завжди був проти подібних провокацій.
І коли боксер, який поки що далекий від широкої популярності, починає говорити дивні речі на адресу спортсмена, який об'єктивно більш досвідчений і більш відбувся – це виглядає, м'яко кажучи, безглуздо.
Можливо, такий трешток і викликає інтерес, але випади в бік Влада виглядають слабко. Можливо, їм так легше. Можливо, вони розраховують отримати хоч щось для себе від цього галасу. Але, за фактом, вони тільки собі роблять гірше».
Нагадаємо, що українські суперважковаговики Сіренко та Новицький зустрінуться в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа 19 серпня.