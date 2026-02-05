Олег Гончар

Переможець бою між Дереком Чісорою та Деонтеєм Вайлдером може отримати статус обов’язкового претендента на титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, якими володіє Олександр Усик. Про це заявив промоутер Френк Воррен у коментарі Sky Sports.

За словами Воррена, поєдинок стане вирішальним для обох боксерів. Він наголосив, що для Чісори та Вайлдера це фактично останній шанс залишитися на топ-рівні, адже в їхньому віці поразка може означати завершення великих амбіцій. Промоутер зазначив, що IBF наполягатиме на обов’язковому захисті титулу Усиком, тоді як WBC вже дала згоду українцеві на добровільний захист. Після цього в черзі на бій з чемпіоном перебуває Агіт Кабаєл.

Воррен також додав, що обов’язкові претенденти будуть визначені, і чемпіону доведеться з ними рахуватися. Він підкреслив, що як Вайлдер, так і Чісора цілком можуть отримати цей статус, нагадавши, що Дерек уже був обов’язковим претендентом раніше.

Бій між Деонтеєм Вайлдером і Дереком Чісорою запланований на 4 квітня.