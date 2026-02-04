Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) висловився щодо майбутнього поєдинку проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), який запланований на 4 квітня в Лондоні на арені The O2.

За словами Чісори, зараз між боксерами панує дружня атмосфера, однак перед боєм усе зміниться.

Послухайте, зараз ми раді бути в одній кімнаті й просто проводити час разом. Але я вважаю, що у квітні, коли він приїде — здається, він прибуває у квітні, приїжджає й одразу проводить свою першу пресконференцію — от тоді все.

Знаєте, дружба — за борт. Ми тимчасово відкладаємо дружбу в сторону й беремося до справи. А вже після цього — чи то 12 раундів, чи п’ять, чи шість — ми обіймаємося, тиснемо руки й знову стаємо братами.