«Всі його боготворили». Колишній суперник Усика поділився прогнозом на реванш українця з Джошуа

Хантер вважає, що зміна плану може допомогти британцю

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Надважковаговик Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) в інтерв’ю Behind The Gloves поділився очікуваннями від реваншу Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) та Олександра Усика (19-0, 13 KO):



Я знав, що Усик переможе Джошуа в першому поєдинку. Все через план Ентоні на бій. Він перебоксував старого Пулєва, і всі боготворили його. У бійців є така помилка – давати іншим людям казати, які ж ми класні, якими неймовірними ми стали в боксі, і вірити в це. Це нормально, і приходить з досвідом. Та цього разу AJ навчений. Він зробить висновки. Він більший гравець в рингу. Якщо він буде більш активним, у нього буде хороший шанс на апсет та повернення корони.

Нагадаємо, що другий чемпіонський поєдинок знову можуть перенести.