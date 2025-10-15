WBA наказала Пулєву провести бій з Ітаумою за титул у суперважкій вазі
Кубрат втратив Гантера як претендента на свій титул
14 хвилин тому
Мозес Ітаума
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) постановила, що регулярний чемпіон суперважкої ваги Кубрат Пулєв (32-3, 14 КО) має зустрітися з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО). Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель, посилаючись на рішення організації.
Майкл Гантер (23-1, 16 КО) був виключений як обов’язковий претендент.Тому сторони Пулєва та Ітауми отримали 30 днів для укладення угоди, інакше відбудуться торги.
20-річний британець Ітаума очолив рейтинг WBA після перемоги нокаутом над Ділліаном Вайтом.
44-річний Пулєва утримує пояс WBA після перемоги над Махмудом Чарром у 2024 році.
Як повідомлялося, за бій з Ітаумою вже просять $3,5 млн.