WBC підняла Черкашина в оновленому рейтингу

Федір зміцнив свої позиції в Топ-15

Всесвітній боксерський рада (WBC) оновив свої рейтинги у всіх вагових категоріях.



Серед українців єдину зміну показав середньоваговик Федір Черкашин (19-0, 12 КО), перемістився з 15-го на 14-е місце.

Нагадаємо, у Черкашина був запланований поєдинок на 18 червня в США, але поєдинок був скасований через травму чемпіона Джермалла Чарло, який повинен був очолити боксерський вечір.



