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WBC підняла Черкашина в оновленому рейтингу

Федір зміцнив свої позиції в Топ-15
Бокс Професійний бокс
22:48
WBC підняла Черкашина в оновленому рейтингу

Всесвітній боксерський рада (WBC) оновив свої рейтинги у всіх вагових категоріях.

Серед українців єдину зміну показав середньоваговик Федір Черкашин (19-0, 12 КО), перемістився з 15-го на 14-е місце.

Нагадаємо, у Черкашина був запланований поєдинок на 18 червня в США, але поєдинок був скасований через травму чемпіона Джермалла Чарло, який повинен був очолити боксерський вечір.


Карен Агабекян
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Федір Черкашин

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