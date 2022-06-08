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Скасовано запланований на 18 червня бій Черкашина

Українець тепер має намір повернутися в липні
Бокс Професійний бокс
07:57
Скасовано запланований на 18 червня бій Черкашина
Федір Черкашин / Фото: AXIOS FIGHT

Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 KO) повідомив в Instagram, що його наступний бій скасований.

18 червня Черкашин в Х'юстоні повинен був провести бій проти американця Еріка Муна.

«Вчора я дізнався, що вечір боксу, запланований на 18 червня в Техасі, Х'юстон переноситься. Джермалл Чарло отримав травму, тому весь вечір скасований.

На жаль, в боксі так буває. Але після розмови з промоутером я сподіваюся повернутися на ринг в липні. Тут в Штатах.

Тому мій тренувальний табір стає довшим».

Нагадаємо, у Черкашина планувався бій в андеркарті поєдинку Джермалла Чарло і Мацея Сулецьки.

Карен Агабекян
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Федір Черкашин

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