Черкашин: «Бій Девіс – Ромеро не триватиме всю дистанцію»
Скасовано запланований на 18 червня бій Черкашина
Українець тепер має намір повернутися в липні
07:57
Федір Черкашин / Фото: AXIOS FIGHT
Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 KO) повідомив в Instagram, що його наступний бій скасований.
18 червня Черкашин в Х'юстоні повинен був провести бій проти американця Еріка Муна.
«Вчора я дізнався, що вечір боксу, запланований на 18 червня в Техасі, Х'юстон переноситься. Джермалл Чарло отримав травму, тому весь вечір скасований.
На жаль, в боксі так буває. Але після розмови з промоутером я сподіваюся повернутися на ринг в липні. Тут в Штатах.
Тому мій тренувальний табір стає довшим».
Нагадаємо, у Черкашина планувався бій в андеркарті поєдинку Джермалла Чарло і Мацея Сулецьки.
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